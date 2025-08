Napoli, infortunio Olivera: arrivano importanti novità sui tempi di recupero

L’edizione odierna de Il Mattino, nello spazio dedicato al calcio, fa il punto sulle condizioni fisiche di Mathias Olivera, uscito malconcio da un recente allenamento con il Napoli.

Il terzino uruguaiano ha infatti dovuto interrompere la seduta, lasciando il campo in lacrime, facendo temere il peggio. Tuttavia, secondo il quotidiano napoletano, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Si tratta di un fastidio al polpaccio che verrà monitorato attentamente nei prossimi giorni.

Le ultime su Olivera dal ritiro del Napoli a Castel di Sangro

“Assente del tutto solo Olivera: il polpaccio è sotto stretta osservazione dello staff medico, ieri ha alternato riposo a terapie per capire quanto ancora dovrà stare fuori. Lo rivedremo al meglio solo la prossima settimana. Niente Brest: sarebbe solo un rischio”, si legge su Il Mattino.

Lo staff medico del Napoli, infatti, non intende correre alcun rischio inutile: Olivera tornerà in campo solo quando sarà completamente guarito e non avvertirà più dolore.

Con ogni probabilità, il numero 17 azzurro salterà l’amichevole contro il Brest, lasciando spazio ad alternative sulla fascia sinistra, in attesa del suo recupero previsto per la prossima settimana.