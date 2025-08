Beukema racconta gli allenamenti di Conte: “Crollo quando torno a letto, è durissima”

Il difensore olandese Sam Beukema, nuovo acquisto del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio, raccontando il suo impatto con il mondo azzurro e, soprattutto, con Antonio Conte.

“In questi giorni appena tocco il letto non esistono videogiochi o Netflix: crollo. Conte ci sta facendo lavorare duro, ma è giusto così” , ha dichiarato con sincerità e un sorriso Beukema, sottolineando l’intensità del lavoro nel ritiro di Dimaro.

Il tecnico salentino lo ha voluto fortemente, e non ha esitato a farglielo sapere:

“Conte mi ha telefonato prima che mi trasferissi. Ha dimostrato di conoscermi quasi meglio di me. Sono cose che ti lasciano tanto” .

Durante il ritiro trentino, il difensore ha condiviso la stanza con Marianucci:

“Hanno scelto loro per me, ma lo conoscevo. Da avversario ci siamo sfidati anche in semifinale di Coppa Italia”.