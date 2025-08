Rrahmani ricorda Diego: “Il complimento più bello ricevuto? Aver vinto due scudetti come lui”

Grande entusiasmo a Castel di Sangro per l’evento in piazza che ha visto protagonisti quattro calciatori azzurri: Lorenzo Lucca, Sam Beukema, Amir Rrahmani e Luca Marianucci. In un clima di festa e partecipazione, i giocatori hanno risposto alle domande dei tifosi in un incontro che vi abbiamo offerto live.

Rrahmani e la risposta che sorprende tutti i tifosi del Napoli

Tra i vari temi toccati, anche uno più personale: qual è stato il complimento più bello ricevuto in carriera?Ha colpito la risposta di Amir Rrahmani, che con emozione ha condiviso un ricordo speciale: “A me dissero che avevo vinto due scudetti come Maradona, ed è una cosa importante. Essere paragonato a lui è un emozione troppo grande, specialmente in questa piazza”.

Parole che hanno suscitato l’applauso del pubblico presente, testimoniando quanto quei trionfi siano rimasti nel cuore dei tifosi – e dei protagonisti, specialmente l’ultimo, sofferto fino all’ultimo minuto di campionato.