Criscitiello annuncia: “Lookman-Napoli pista concreta, l’Atalanta non lo cederà all’Inter”

La vicenda di Ademola Lookman, protagonista di uno dei casi più caldi del calciomercato estivo, si arricchisce di nuovi scenari. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello nel suo editoriale per Sportitalia, la pista che porta il nigeriano all’ombra del Vesuvio non solo è viva, ma rappresenta una possibilità concreta.

Lookman nel mirino del Napoli? Le ultime

Il giornalista, pur criticando apertamente il comportamento del calciatore sui social — “Ha sbagliato, ieri, Lookman che pubblicamente scrive cose senza senso. In questa trattativa così al limite tutto doveva fare tranne il cinema social che non fa altro che incancrenire i rapporti”, sottolinea — indica come il Napoli si stia muovendo con discrezione e potrebbe approfittare dello stallo tra l’Inter e l’Atalanta.

A detta di Criscitiello, infatti, i nerazzurri avrebbero sbagliato tempi e modi, avanzando un’offerta da 42 milioni di euro non convincente, con bonus non legati al rendimento del calciatore, bensì della squadra. Questa gestione poco felice, unita al caos mediatico e alle uscite pubbliche del giocatore, ha raffreddato i rapporti con i vertici bergamaschi, tanto da far riaprire il tavolo delle trattative e far perdere all’Inter la posizione di vantaggio.

In questo scenario, il Napoli può inserirsi in modo serio: Lookman non resterà a Bergamo e il club partenopeo, al momento in cerca di profili offensivi di livello, potrebbe rappresentare la soluzione più credibile. La situazione è in evoluzione, ma dalle parole di Criscitiello emerge un concetto chiaro: la pista Napoli-Lookman è tutt’altro che tramontata e può diventare la svolta silenziosa di questo mercato.