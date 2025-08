Bremer non ha dubbi: “La Juventus è da scudetto ma il Napoli è la favorita principale”

Il difensore brasiliano della Juventus, Gleison Bremer, ha espresso con determinazione le sue convinzioni sul futuro del campionato italiano, durante un’intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Bremer non ha dubbi: la Juventus è pronta a tornare ai vertici della Serie A. Tuttavia, non nasconde la forza delle altre squadre e, in particolare, riconosce nel Napoli la favorita principale per la conquista dello scudetto.

Bremer parla dello scudetto e indica il Napoli favorita

“Questa Juventus è da scudetto”, ha dichiarato Bremer con convinzione, sottolineando la qualità della rosa bianconera e la sua fiducia nelle potenzialità del gruppo. A proposito della passata stagione, il difensore ha analizzato la situazione con realismo: “Da fuori ho visto che mancavano dei leader dopo i tanti cambiamenti e con il mio infortunio abbiamo perso altre certezze”. Una stagione di transizione, che ha visto la Juventus affrontare non pochi ostacoli, ma che ora sembra archiviata con la consapevolezza che i bianconeri sono pronti a riprendersi il posto che meritano.

Bremer ha poi parlato della lotta per il titolo, tracciando le linee guida delle sue favorite: “Una lotta tra le solite quattro: il Napoli parte favorito perché ha conquistato l’ultimo scudetto e si è rinforzato sul mercato, l’Inter resta una buonissima squadra. E poi c’è il Milan, che ha Allegri e solo il campionato. E ovviamente c’è anche la Juventus”. Il difensore ha evidenziato la forza delle principali contendenti, ma ha posto un accento particolare sul Napoli, campione d’Italia in carica e grande protagonista del mercato, che sembra avere un vantaggio sulle altre.