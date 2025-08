Dalla Spagna: “Il Napoli apre alla cessione di Raspadori, si cerca l’intesa con l’Atletico Madrid”

L’Atlético Madrid ha rivolto la propria attenzione su Giacomo Raspadori, individuato come la principale alternativa per diventare il settimo acquisto del club spagnolo in questa sessione di mercato.

Raspadori all’Atletico Madrid? Le ultime

Questo è quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, che parla di colloqui intensi con il Napoli nel corso di lunedì.

Le modalità allo studio per arrivare a un’intesa renderebbero l’operazione molto più accessibile per l’Atlético. Infatti, secondo quanto si legge, il Napoli non sarebbe rigido sulle modalità di pagamento: un dettaglio importante, considerando i margini di manovra limitati imposti dal tetto salariale del club spagnolo.

Il club azzurro sarebbe disposto a valutare formule flessibili, come un pagamento rateale oppure un prestito con obbligo di riscatto, soluzioni che potrebbero agevolare l’accordo tra le parti.

Tuttavia, come sottolinea Marca, nonostante l’apertura del Napoli e la disponibilità del giocatore, l’operazione non può ancora considerarsi chiusa. I dialoghi sono in corso e la trattativa resta aperta, ma la possibilità che Raspadori lasci l’Italia per trasferirsi alla corte di Simeone è concreta.