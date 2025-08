ULTIM’ORA/ Cajuste saluta il Napoli: con chi ha firmato. Cifre e dettagli

Jens Cajuste è pronto a lasciare nuovamente il Napoli. Come confermato dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo profilo X, il trasferimento del centrocampista svedese all’Ipswich Town è ormai a un passo dalla chiusura.

“Affare quasi concluso per Jens Cajuste all’Ipswich Town, ‘Here we go’ in arrivo a breve. Accordo tra i club già dalla scorsa settimana per un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con clausola di riscatto fissata a 7,5 milioni di euro, che diventerà obbligatoria in caso di promozione dell’Ipswich Town in Premier League. Cajuste ha già dato il suo assenso alla destinazione, e si stanno definendo gli ultimi dettagli”, ha scritto Romano.