Serata speciale per il Napoli ieri a Castel di Sangro: cosa è successo

Durante il ritiro a Castel di Sangro, la SSC Napoli ha ricevuto una visita speciale che ha reso ancora più unico il soggiorno della squadra. Il celebre pizzaiolo Diego Vitagliano, conosciuto per la sua abilità nel preparare pizze dal sapore inconfondibile, è stato ospite all’Aqua Montis Resort, la struttura che ospita i calciatori per la preparazione estiva.

Pizzata per il Napoli, il racconto della serata di ieri

Per l’occasione, Vitagliano ha preparato la sua rinomata pizza per tutta la squadra, regalando ai campioni d’Italia un momento di convivialità e gusto che ha unito il piacere della buona tavola alla passione per il calcio. Un gesto semplice, ma significativo, che ha reso ancora più speciale l’atmosfera del ritiro estivo.

Dopo la “pizzata”, il pizzaiolo ha immortalato l’incontro con il capitano Giovanni Di Lorenzo, posando insieme per una foto che ha subito fatto il giro dei social. Lo scatto, che ritrae il capitano e il pizzaiolo sorridenti, è stato accompagnato da una dedica affettuosa:

“Pizzata per i campioni d’Italia”.

L’incontro, condiviso con entusiasmo sui profili social, ha sicuramente contribuito a cementare ulteriormente il legame tra il Napoli e un’icona della gastronomia partenopea. Un momento di allegria che, come sempre, unisce sport, tradizione e cultura culinaria.