Napoli da sogno, McTominay nominato per il Pallone d’Oro 2025

Scott McTominay è entrato ufficialmente nella lista dei candidati per il Pallone d’Oro 2025, un traguardo straordinario per il centrocampista scozzese che si è messo in evidenza come uno dei protagonisti indiscussi della stagione. Il premio, che verrà assegnato nei prossimi mesi, è una delle più alte onorificenze individuali del calcio mondiale e premia i migliori giocatori dell’anno.

McTominay storico, entra in corsa per il Pallone d’Oro 2025

La nomination di McTominay arriva dopo una stagione straordinaria con il Napoli, dove il centrocampista ha giocato un ruolo determinante nella conquista dello scudetto. Il suo impatto sulla squadra è stato immediato e decisivo, sia in fase di recupero palla che nella distribuzione del gioco, mostrando una maturità e una leadership che lo hanno fatto emergere come uno dei giocatori chiave per il club azzurro.

Secondo le voci che arrivano dall’Inghilterra, McTominay ha ricevuto il riconoscimento non solo per la sua prestazione in Serie A, ma anche per il suo apporto in campo internazionale. Il centrocampista ha contribuito in modo fondamentale alla vittoria del campionato con il Napoli, giocando in maniera regolare e mostrando anche una certa attitudine al gol, aspetto che ha reso il suo contributo ancora più prezioso.

L’MVP dell’ultimo campionato ha dunque guadagnato un posto nell’élite dei calciatori che si contenderanno il prestigioso trofeo, al fianco di alcuni dei nomi più importanti del calcio mondiale. Per McTominay, questa nomination è un segno evidente del suo crescente status come uno dei migliori centrocampisti in circolazione.

L’assegnazione del Pallone d’Oro avverrà come ogni anno in inverno, ma intanto Scott McTominay può già festeggiare un traguardo importante, che dimostra quanto il suo apporto al Napoli sia stato fondamentale per il successo della squadra. Un riconoscimento che conferma il suo posto tra i grandi del calcio e che potrebbe essere solo il primo di molti in una carriera che si preannuncia ricca di successi.