VIDEO/ Il Cholito Simeone è arrivato a Torino: visite mediche e annuncio ufficiale

Giovanni Simeone è sbarcato questa mattina presto a Torino, dove ha raggiunto l’Istituto di Medicina dello Sport, situato nei pressi dello stadio Olimpico. Qui si sta sottoponendo alle consuete visite mediche prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al Torino FC.

Il passaggio dell’attaccante argentino al club granata è stato definito sulla base di un’operazione da 7 milioni di euro, più un milione di bonus facilmente raggiungibili: un affare complessivo da 8 milioni.

Per il Torino si tratta della terza operazione chiusa nel giro di pochi mesi, dopo l’arrivo a Napoli di Vanja Milinkovic-Savic e il passaggio di Cyril Ngonge al Verona di Baroni.

Per Simeone si chiude così l’esperienza al Napoli, dove ha lasciato un buon ricordo. Ieri mattina, prima della partenza, ha salutato i tifosi con un emozionante giro di campo a piedi nudi, durante l’allenamento a Castel di Sangro. Mani al cielo, una mano sul cuore, cori, applausi e un momento di grande commozione.

