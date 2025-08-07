Napoli, rebus Spinazzola: il terzino può essere ceduto. Il motivo e la scelta di Conte

Leonardo Spinazzola e le ultime in vista di Bologna-Napoli. Ecco come sta il laterale sinistro

Con gli arrivi ormai imminenti di Miguel Gutierrez e Juanlu Sanchez, il Napoli si prepara a definire gli ultimi dettagli per completare il reparto esterni. Tuttavia, per nuovi innesti sarà necessario prima fare spazio, e in questo senso Leonardo Spinazzola è uno dei principali indiziati a lasciare la rosa.

Il futuro al Napoli di Spinazzola ad un bivio

Arrivato da svincolato nelle scorse settimane, Spinazzola potrebbe essere già in uscita se dovessero concretizzarsi offerte interessanti. La sua partenza, oltre a liberare uno slot nella lista “Over”, permetterebbe al club di muoversi nuovamente sul mercato, andando a rinforzare altri reparti o aggiungendo un ulteriore esterno di fascia.

Le valutazioni definitive verranno fatte da Antonio Conte, che vuole una rosa profonda ma anche ben equilibrata in termini numerici e regolamentari. Le liste UEFA e Serie A, infatti, impongono limiti rigidi sul numero di giocatori utilizzabili e sull’età degli stessi. Solo i calciatori Under 22 non occupano slot, e proprio per questo Juanlu rappresenta un’operazione strategica oltre che tecnica.

Al contrario, Gutierrez – come Spinazzola – rientra tra gli “Over”, e ogni nuovo arrivo in quella categoria richiederà un’uscita. Ecco perché il destino di Spinazzola può essere decisivo per sbloccare gli ultimi movimenti di mercato in casa azzurra, con il club che resta attento a possibili occasioni ma vincolato da equilibri delicati da mantenere.