Napoli, Raspadori ai titoli di coda? Ecco la richiesta di De Laurentiis e le ultime

Il mercato del Napoli resta caldo e in continua evoluzione, tra cessioni strategiche e possibili innesti finali che dovranno definire l’identità della squadra chiamata ad affrontare quattro competizioni sotto la guida di Antonio Conte. In questo scenario, una delle pedine che rischia seriamente di essere sacrificata per esigenze tattiche e di rosa è Giacomo Raspadori.

Arrivato nell’estate del 2022 tra grandi aspettative, l’ex Sassuolo non è mai riuscito a trovare una collocazione tecnica stabile nel progetto azzurro. Non è un esterno puro, né un centravanti classico: spesso adattato, raramente decisivo. Un talento evidente, ma che nel nuovo contesto – soprattutto dopo l’arrivo di Lorenzo Lucca – sembra avere sempre meno spazio.

De Laurentiis fa il prezzo di Raspadori. Il Napoli attende

Su di lui è tornato forte l’interesse dell’Atletico Madrid, alla ricerca di una seconda punta mobile, intelligente tra le linee e con margini di crescita. Un profilo che piace da tempo al Cholo Simeone, che lo considera ideale per il suo sistema di gioco.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha già fissato il prezzo: 30 milioni di euro. L’Atletico, però, spinge per ottenere uno sconto, con una differenza di circa dieci milioni ancora da colmare. Il Napoli, dal canto suo, non ha intenzione di fare sconti, ma come spesso accade, una via di mezzo potrebbe emergere, magari inserendo bonus o benefici futuri.