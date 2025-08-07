Vesuvio Live

Pallone d’Oro, tra i cinque candidati al premio miglior allenatore c’è Antonio Conte

Ago 07, 2025 - Michele Massa

Un’impresa storica quella firmata da Antonio Conte, che dopo aver guidato il Napoli a uno Scudetto inaspettato nella stagione 2024/25, si ritrova oggi tra i candidati al Pallone d’Oro nella categoria riservata al miglior allenatore dell’anno.

Antonio Conte nella top 5, la stagione capolavoro a Napoli

Un riconoscimento prestigioso, che va ben oltre il trofeo conquistato. Premia infatti la capacità del tecnico salentino di trasformare una squadra in difficoltà in una macchina quasi perfetta, capace di dominare la Serie A e di conquistare il quarto titolo tricolore della storia partenopea.

Conte ha impresso il suo marchio con forza: un calcio forse non sempre spettacolare, ma efficace, compatto e determinato, espressione di una mentalità vincente che ha rivitalizzato l’ambiente napoletano e restituito entusiasmo a una piazza reduce da una stagione deludente.

La candidatura al Pallone d’Oro è il coronamento di una stagione eccezionale, simbolo del lavoro meticoloso, della leadership carismatica e della passione inesauribile che Conte ha portato nello spogliatoio azzurro. Un traguardo che lo proietta nell’élite del calcio mondiale e conferma ancora una volta la sua grandezza come allenatore.

Antonio Conte SSC Napoli
Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".