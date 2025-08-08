ULTIM’ORA/ Zanoli saluta il Napoli: con chi firmerà. Cifre e dettagli
Ago 08, 2025 - Michele Massa
Dopo le partenze di Giovanni Simeone, approdato al Torino, e di Jens Cajuste, ceduto all’Ipswich Town, il Napoli si prepara a definire un’altra uscita in questa fase di mercato estiva. Il prossimo giocatore a lasciare il club azzurro è Alessandro Zanoli, terzino classe 2000, che sembra ormai a un passo dal trasferimento al Bologna.
Zanoli al Bologna, le cifre della trattativa
Secondo quanto riportato su X dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, l’operazione è ormai ai dettagli finali e si concluderà con un trasferimento a titolo definitivo. L’accordo tra le due società prevede un incasso per il Napoli di 5 milioni di euro, con un ulteriore milione di euro legato a bonus.
Questa cessione rientra nelle strategie del club azzurro, che sta cercando di rinnovare le corsie esterne, in attesa di accogliere Juanlu Sanchez dal Siviglia. Il trasferimento di Zanoli rappresenta un passo importante per il Napoli, che, dopo aver rinnovato in vari reparti, sta ora focalizzando l’attenzione sulla qualità delle proprie fasce laterali.