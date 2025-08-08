De Bruyne racconta: “Vi svelo chi mi ha convinto a firmare col Napoli”

In una recente intervista rilasciata a Dazn, Kevin De Bruyne ha condiviso il suo pensiero sulla scelta di trasferirsi al Napoli, rivelando dettagli inediti sul processo che lo ha portato a questa decisione.

Le parole di Kevin De Bruyne

“Napoli? Ho deciso un paio di giorni prima della firma. Abbiamo parlato tanto e alla fine non vedevo l’ora si risolvessero tutte le pratiche, a volte sistemare i contratti è difficile. Ero calmo e rilassato, le discussioni andavano avanti bene, gli avvocati hanno fatto le loro cose e io ho dovuto solo aspettare e poi è andata bene. Io volevo Napoli, mi sentivo di venire qui, probabilmente da giovane non mi sarei mai aspettare di venire in Italia, adoravo essere in Premier, e ora potevo andare in molti posti del mondo. Ho parlato con la mia famiglia: ho avuto la sensazione che venire qui fosse la scelta migliore da tutti i punti di vista. Ho deciso così sulla base delle mie sensazioni, è difficile da spiegare. Tante squadre avevano bei progetti. Ma ho ritenuto che questa fosse la miglior opportunità per me e sono contento di essere qui.

Tifosi? L’affetto è molto bello. Sono esaltati dal vedermi giocare. Io sono qui da poco, sto lavorando duro, voglio conoscere la squadra, capirne la struttura di gioco. Non ho ancora fatto niente ma per fortuna ci alleniamo bene per provare a dare alla squadra annate positive. Speriamo di far bene.

Sogni? Da professionista hai sempre grandi sogni. Ho sempre cercato di ottenere il massimo da me. Questa è una nuova sfida per me, devo continuare a spingere. Senza questo stimolo, non sarei qui. Voglio dimostrare di poter giocare ancora a un buon livello. Abbiamo una bella squadra e un grande allenatore, possiamo fare bene.