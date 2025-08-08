McTominay in lizza per il Pallone d’Oro: la reazione dello spogliatoio del Napoli

Scott McTominay, il centrocampista che ha incantato i tifosi del Napoli con le sue giocate, inserimenti e gol decisivi, è ufficialmente tra i candidati alla conquista del Pallone d’Oro 2025. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha dedicato un ampio spazio alla straordinaria stagione dell’ex Manchester United, sottolineando il suo ruolo chiave nel trionfo dello scudetto della squadra azzurra.

McTominay festeggiato dallo spogliatoio del Napoli dopo la notizia

“Così si costruiscono i campioni, quelli che sanno vincere in campo e fuori e che il Napoli si vuole tenere più stretto dello scudetto appena ritornato sulle maglie azzurre. Quella di McTominay è una soddisfazione collettiva, a tratti contagiosa. La notizia è stata accolta dallo spogliatoio tutto con entusiasmo e ammirazione. Perché non c’è nulla di regalato in questo traguardo: il sudore, l’impegno e ovviamente i gol, che sono la logica conseguenza del lavoro”, sottolinea il giornale romano.

“Niente male per un tipo tendenzialmente schivo, che preferisce far parlare il campo a suon di dribbling, gol e giocate decisive. Anche dopo aver ricevuto la notizia della sua candidatura al pallone d’oro (dove a fargli compagnia ci sono nomi da far girare la testa) non si è smosso di un centimetro: ha ripreso il suo allenamento e ha continuato a lavorare come sempre. D’altra parte lo ha raccontato anche al Mattino qualche giorno fa: non gli piace la comfort zone e il suo motto è ‘Amma fatica’ always'”.