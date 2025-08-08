ULTIM’ORA/ Romano annuncia: “Gutierrez-Napoli, here we go”

L’attesa è finalmente finita: Miguel Gutierrez è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. A confermarlo è l’ormai celebre “Here we Go” di Fabrizio Romano su X, che sancisce l’accordo tra il club partenopeo e il Girona per l’arrivo dell’esterno spagnolo.

Gutierrez-Napoli, è fatta: i retroscena

L’operazione si è conclusa per una cifra di 18 milioni di euro più bonus, con il calciatore che firmerà un contratto fino al 2030, una mossa strategica che va a rinforzare la corsia mancina azzurra. Il trasferimento, ormai definito, vedrà Gutierrez sostituire uno dei protagonisti sulla fascia sinistra della squadra.

L’ironia del destino vuole che proprio domani il Girona sarà protagonista di una amichevole con il Napoli a Castel di Sangro, dove gli azzurri si prepareranno per la nuova stagione. Un incontro che aggiunge un tocco di curiosità alla vicenda.

Al momento, Gutierrez è ai box dopo un intervento alla caviglia, ma il suo rientro è previsto nelle prossime settimane, portando così una nuova energia alla squadra. Il Napoli si prepara a un’importante stagione con l’innesto di questo giovane talento, mentre i tifosi azzurri aspettano con ansia il suo debutto.