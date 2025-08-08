Di Marzio annuncia: “Raspadori sempre più vicino all’Atletico Madrid”. Quando si può chiudere

“Procedono i contatti con l’Atletico Madrid per Raspadori: in giornata potrebbero esserci passi in avanti concreti“. Con queste parole, il giornalista Gianluca Di Marzio ha aggiornato i tifosi su X, svelando che la trattativa per il trasferimento dell’attaccante del Napoli in Spagna sta prendendo piede.

Raspadori ad un passo dalla Spagna. Le ultimissime

Dopo tre stagioni all’ombra del Vesuvio, Giacomo Raspadori potrebbe presto dire addio ai partenopei e sposare il progetto dell’Atletico Madrid, il cui interesse per l’attaccante azzurro è sempre stato costante, ma ora sembra concretizzarsi. Gli spagnoli stanno spingendo con decisione, e l’intensificarsi dei contatti potrebbe portare a novità imminenti.

Se l’affare dovesse andare in porto, per Raspadori sarebbe un nuovo capitolo della sua carriera, con il sogno di lavorare con Diego Simeone, l’allenatore del Cholo. Il suo addio, inoltre, potrebbe aprire scenari interessanti per il Napoli, che potrebbe decidere di intervenire sul mercato per rinforzare la squadra con un nuovo esterno offensivo.

Il futuro di Raspadori sembra ora più che mai legato alla Liga, con il Napoli pronto a valutare le opportunità che questo possibile trasferimento potrebbe generare. La situazione è in continua evoluzione e nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi significativi.