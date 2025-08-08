Napoli, per il post-Raspadori in testa c’è Federico Chiesa. Le ultimissime

Il futuro di Giacomo Raspadori sembra sempre più lontano da Napoli. L’attaccante classe 2000 è infatti vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid, con la trattativa che appare ormai ben avviata.

Ma chi prenderà il suo posto in azzurro? Chiesa in testa

A fare il punto sulla possibile sostituzione è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il sito della Rai. Le sue parole offrono uno spaccato interessante sulle opzioni valutate dal club partenopeo.

“Adeyemi (se Sancho va al Borussia Dortmund), Grealish e Chiesa (da valutare fisicamente). Dura per Nusa. Mai più sondato Lookman che a breve sarà dell’Inter”, ha dichiarato Venerato.

Tra i nomi citati, spicca senza dubbio quello di Federico Chiesa, in cima alla lista dei desideri del Napoli. Il suo arrivo dipenderà dalle condizioni fisiche e dalle strategie della Juventus, ma il profilo è quello di un calciatore già pronto e di assoluta qualità per sostituire Raspadori.