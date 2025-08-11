UFFICIALE/ “Ag4in”, arriva il film del quarto scudetto: quando uscirà al cinema

Nella stagione 2024-2025 il Napoli ha conquistato il quarto titolo di Campione d’Italia della sua storia, al termine di una cavalcata trionfale che ha visto la squadra di Antonio Conte superare l’Inter di Simone Inzaghi. Un successo netto e meritato, frutto di compattezza, determinazione e qualità.

Per celebrare questa impresa, la Filmauro porterà sul grande schermo il film ufficiale dedicato alla storica stagione, dal titolo “AG4IN”. L’uscita nelle sale italiane è fissata per il 25 settembre 2025: un appuntamento imperdibile per i tifosi azzurri. L’anteprima del trailer è stata mostrata su DAZN, durante l’intervallo dell’amichevole Napoli-Girona.

Il quarto Scudetto rappresenta una pagina indelebile per la storia del club, arrivato dopo un campionato combattuto e segnato dalla resilienza del gruppo.

Per Conte si tratta del quinto tricolore in carriera da allenatore, ulteriore conferma del suo status di tecnico vincente.

Tra i protagonisti della stagione spicca Scott McTominay, eletto miglior giocatore, con prestazioni di alto livello anche da parte di Romelu Lukaku e Amir Rrahmani.