Napoli, budget definito per il rush conclusivo: quanti milioni a disposizione

Il Napoli entra nella fase decisiva del calciomercato con un tesoretto ancora importante da spendere. Come riportato da Il Mattino, il club partenopeo dispone di un budget compreso tra i 50 e i 60 milioni di euro, cifra destinata a salire in caso di cessione di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid.

Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno già fissato le priorità: un terzino destro, un centrocampista e un esterno offensivo. La strategia non cambierà rotta: il Napoli può contare su un forte appeal internazionale, combinando disponibilità economica, prestigio e fascino per attirare rinforzi di qualità.