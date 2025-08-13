Napoli, budget definito per il rush conclusivo: quanti milioni a disposizione
Ago 13, 2025 - Redazione Vesuviolive
Il Napoli entra nella fase decisiva del calciomercato con un tesoretto ancora importante da spendere. Come riportato da Il Mattino, il club partenopeo dispone di un budget compreso tra i 50 e i 60 milioni di euro, cifra destinata a salire in caso di cessione di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid.
Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno già fissato le priorità: un terzino destro, un centrocampista e un esterno offensivo. La strategia non cambierà rotta: il Napoli può contare su un forte appeal internazionale, combinando disponibilità economica, prestigio e fascino per attirare rinforzi di qualità.