A Napoli il corso per entrare nel mondo del cinema, è gratis: come partecipare

A Napoli, nel quartiere Scampia, nasce la prima edizione di Nuovocinema 167, un corso intensivo in produzione cinematografica, completamente gratis, che aprirà i battenti nel maggio 2026.

A Napoli il corso gratis di produzione cinematografica

Un nuovo progetto che coniuga formazione, cinema e riscatto sociale all’ombra delle Vele. Il progetto è il risultato di una sinergia consolidata tra Cattleya, il Comune di Napoli, il Comitato Vele di Scampia e Sky. L’iniziativa nasce come naturale evoluzione del legame stretto con il territorio durante la realizzazione del documentario Sky Original La diaspora delle Vele, diretto da Francesca Comencini, che ha raccontato la trasformazione del quartiere attraverso gli occhi dei suoi abitanti.

Il corso si propone di offrire ai partecipanti una panoramica completa della filiera produttiva cinematografica e televisiva. Il programma prevede masterclass d’eccellenza tenute da professionisti del settore, che approfondiranno aree chiave quali:

Produzione creativa ed esecutiva

Scrittura e Regia

Cinematografia e Montaggio

Scenografia e Costumi

L’obiettivo non è solo teorico: al termine delle lezioni, gli studenti saranno impegnati nella realizzazione di uno o più cortometraggi documentari. Le opere avranno come tema centrale il nuovo capitolo della storia del Comitato Vele e l’evoluzione del quartiere nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana ReStart Scampia.

Il corso è completamente gratuito e punta a favorire l’accesso alle professioni del cinema per i giovani del territorio e gli operatori del settore. E’ rivolto ai giovani maggiorenni e operanti nel settore tra i 18 e i 35 anni. I posti disponibili sono 25.

Per partecipare è necessario iscriversi tramite il modulo disponibile sul sito del comune da inviare alla mail nuovocinema167@cattleya.it. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 4 maggio 2026.