Lacrime a Napoli, addio al maestro e attore Gianni Sallustro: è morto nel sonno a 55 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo e nell’intera città di Napoli per la scomparsa di Gianni Sallustro, maestro, attore e direttore dell’Accademia Vesuviana del teatro e del cinema e del Teatro Instabile, morto improvvisamente all’età di 55 anni.

Dolore a Napoli, morto a 55 anni il maestro Gianni Sallustro

Aveva fondato l’Accademia nel 2007 dando vita ad uno spazio pensato per la formazione artistica di adulti, ragazzi e bambini. Una vera e propria oasi di cultura e recitazione, più volte premiata a livello nazionale. Sallustro aveva poi ottenuto la gestione del Teatro Instabile di Napoli accogliendo attori e registi di grande spessore.

Originario di Ottaviano, il maestro aveva 55 anni. Stando a quanto rende noto Il Mattino, sarebbe deceduto nel sonno, per cause ancora da accertare. Una notizia che ha sconvolto non solo familiari e amici ma l’intera comunità cittadina.

I funerali si terranno domani, 21 aprile, alle ore 16:00, partendo dalla casa dell’estinto fino ad arrivare alla Parrocchia di San Gennarello, dove si terrà la cerimonia funebre. L’annuncio è stato diffuso anche sui canali social del Teatro Instabile di Napoli.