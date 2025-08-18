Circa tre mesi di stop per Romelu Lukaku. La SSC ha pubblicato un comunicato che informa sulle condizioni dell’attaccante belga.

Infortunio Lukaku: il bollettino medico

Nel bollettino medico si legge che “In seguito all’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica”.

In caso di tale diagnosi i tempi di recupero sono generalmente di circa tre mesi, ma informazioni più dettagliate in merito saranno diffuse dalla società dopo l’eventuale intervento chirurgico.