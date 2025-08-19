UFFICIALE/ Gutierrez al Napoli: la firma dopo ben 6 ore di visite mediche

Miguel Gutierrez è un calciatore del Napoli. La società ha ufficializzato l’acquisto del calciatore spagnolo, terzino sinistro proveniente dal Girona. Di seguito il comunicato della SSC Napoli.

Gutierrez al Napoli: è ufficiale

“La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega dal Girona Futbol Club. Nato il 27 luglio 2001, il calciatore spagnolo è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, vincendo nel 2020 la UEFA Youth League e siglando un gol decisivo nella finale contro il Benfica. Nell’aprile 2021 fa il suo esordio in prima squadra, in occasione della vittoria esterna del Real Madrid contro il Cadice. Nell’estate del 2022 approda al Girona, mettendo a referto sei reti e diciotto assist in centotredici presenze. Ha vinto, con la nazionale spagnola, un oro olimpico a Parigi ’24, segnando una rete nel match contro la Repubblica Dominicana. Benvenuto, Miguel!”.

Gutierrez sarà a disposizione di Conte dopo la prima sosta di campionato, essendosi sottoposto di recente ad un intervento chirurgico per la pulizia della caviglia destra. Proprio per tale motivo le visite mediche sono durante particolarmente a lungo, ben sei ore. Il personale medico ha voluto fugare ogni dubbio, visto anche l’importante investimento del club azzurro, 18 milioni più bonus fino ad arrivare a 20 milioni.

Gutierrez è un terzino sinistro molto abile nel dribbling e nel fornire assist, sia alti che bassi. caratteristiche che potrebbero renderlo arruolabile anche come esterno in una formazione con la difesa a tre, avendo giocato in carriera anche in posizione più avanzata.