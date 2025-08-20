Tifosi Serie A, il Napoli vola: +4,5%. In calo la Juventus (perché non vince più)

Il Napoli è la squadra che fa segnare il maggior aumento del numero di tifosi, la Juventus quella che fa segnare una delle flessioni più emblematiche. Un evento che capita quando i partenopei vincono il secondo scudetto in tre anni, mentre i bianconeri (che l’ultimo tricolore lo hanno conquistato 5 anni fa) vivono un periodo di relativo ridimensionamento dopo i fasti dello scorso decennio. Stabili le milanesi.

Crescono i tifosi del Napoli, diminuiscono quelli della Juventus

Un dato che va letto insieme alla distribuzione dei tifosi: in tutte le regioni meridionali, tranne la Campania (Napoli), la squadra più tifata è la Juventus: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia alle quali si devono aggiungere Marche, Umbria, Piemonte e Valle d’Aosta. Tutte regioni che non hanno mai vinto uno scudetto, fatta ovviamente eccezione per il Piemonte. In Sardegna la squadra con tifosi è il Cagliari, nel Lazio la Roma, in Toscana la Fiorentina, in Liguria la Sampdoria, in Lombardia ed Emilia Romagna l’Inter. Il Milan in Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia-Giulia.

La coincidenza con il tipo di risultati sportivi

È evidente dunque come i risultati sportivi influenzino il tifo. Ciò si nota soprattutto dai rilievi del 2025 e le oscillazioni rilevate proprio nei confronti delle squadre che hanno ottenuto i risultati sportivi più peculiari: il Napoli “insolitamente” vincente e la Juve “insolitamente” non vincente.

La classifica delle squadre con il maggior numero di sostenitori non subisce scossoni. La Juventus resta in vetta con quasi 7,9 milioni di fan, pur registrando un calo dell’1,4%. Seguono Inter, in crescita con oltre 4,1 milioni, e Milan, stabile a 3,8 milioni. Napoli consolida la sua scalata, arrivando a superare i 3 milioni, mentre la Roma si attesta a quota 1,8 milioni.

Napoli e Lecce, simboli di crescita

Tra le big, il Napoli è la squadra che cresce di più, forte degli ultimi successi sportivi e di uno stretto legame con la città. Guardando invece alla crescita percentuale, il primato spetta al Lecce, che registra un +10% rispetto alla stagione precedente: la permanenza in Serie A gioca un ruolo fondamentale. Bene anche Atalanta (+7,5%), Verona (+4,8%) e Bologna (+4,1%): se orobici e felsinei negli ultimi tempi sono particolarmente competitivi e capaci anche di vincere trofei, gli scaligeri hanno trovato una certa continuità di stagioni nella massima serie, oltre a poter vantare legame col territorio e un tricolore vinto negli anni ’80.

Le neopromosse e il loro seguito

Un contributo arriva anche dalle nuove arrivate in Serie A, che insieme portano quasi 200mila tifosi in più al movimento. Sassuolo guida con 76mila sostenitori, seguito da Pisa (58mila) e Cremonese (51mila). Una cifra che, pur non paragonabile a quella delle big, dimostra l’impatto delle neopromosse sulla vivacità del campionato.