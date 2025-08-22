Oggi il Napoli farà l’offerta a Hojlund: la strategia di Manna per convincerlo

È il giorno dell’offerta del Napoli a Hojlund. Sì, al calciatore, poiché tra i partenopei ed il Manchester United sembra esserci già l’accordo sulla base del prestito più diritto di riscatto. Una formula che all’attaccante è poco gradita, poiché vorrebbe meno incertezze circa il proprio futuro. Più fiducia, ma soprattutto non lo fa stare sereno l’eventualità che l’anno prossimo possa avere lo stesso destino di Garnacho e Sancho, quello del separato in casa.

Il giorno dell’offerta del Napoli a Hojlund

Giovanni Manna userà tutte le leve a propria disposizione per convincere il danese a sposare il progetto azzurro. Hojlund avrà la possibilità di mostrare le proprie qualità, di giocare sia in Serie A che in Champions League, oltre che in Supercoppa. E poi la possibilità di essere allenati da Antonio Conte, uno dei migliori al mondo, oltre a giocare con campioni come De Bruyne e McTominay, l’uomo simbolo dello scudetto che lasciando proprio i Red Devils ha trovato la propria fortuna sotto il Vesuvio. A condire il tutto uno stipendio che dagli attuali 2,8 milioni di euro netti passerebbe a circa 3,3 milioni o giù di lì.

Il padre del calciatore spinge per il trasferimento

A spingere verso il trasferimento è anche il padre di Hojlund. Grazie al caso Kvara sappiamo bene quanto possa essere convincente la famiglia nell’effettuare determinate scelte. Ma Napoli è un’opzione potenzialmente ideale anche per altri motivi: la squadra difende lo Scudetto, si è rinforzata per essere competitiva anche in Europa investendo un bel po’ di milioni. Insomma, sul lato sportivo vuole essere protagonista assoluta ed un calciatore questo lo nota. Eccome se lo nota. D’altra parte, se non fosse stato così, Conte non sarebbe rimasto e molto probabilmente De Bruyne avrebbe scelto un altro progetto.

Gli altri obiettivi di mercato

Ad ogni modo, l’emergenza in attacco ha fatto sì che il Napoli spostasse un po’ il focus degli ultimi interventi da fare sul mercato. Juanlu è ancora in stand-by, ma la trattativa non sembra tramontata. Tuttavia la presenza contemporanea di Olivera e Gutierrez libererebbe Spinazzola quale sostituto di Di Lorenzo sulla destra. La conferma di Antonio Vergara – Conte ha speso buone parole per lui – dà un’opzione in più sull’esterno, anche se bisogna comunque vederlo all’opera. Imprescindibile pare essere l’ingresso di un centrocampista che possa sostituire Anguissa. Ragionamenti che sono estremamente importanti, ma che il club di De Laurentiis ha temporaneamente rallentato per risolvere il problema davanti.