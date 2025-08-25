McTominay chiama Hojlund: il racconto del clamoroso retroscena successo sabato sera

Scott McTominay è il prototipo perfetto del giocatore che Antonio Conte adora: attacca, difende, segna, corre e, soprattutto, pressa. È un calciatore totale, sempre al servizio della squadra. E questo spirito lo ha dimostrato anche fuori dal campo, al telefono, sabato scorso.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista scozzese ha chiamato il suo ex compagno di squadra al Manchester United, Rasmus Højlund, per parlargli del progetto Napoli e spingerlo a considerare seriamente l’ipotesi di trasferirsi in azzurro.

Napoli, sprint finale per Højlund e ci pensa McTominay

Rasmus Højlund, il giovane attaccante danese, è diventato l’obiettivo numero uno del Napoli in questo finale di mercato. Con Lukaku fuori causa per infortunio, il direttore sportivo Giovanni Manna si è inserito abilmente tra il giocatore e il Milan, riaprendo i giochi e lavorando sotto traccia per ricucire un’operazione da zero.

Il ritorno di Højlund in Italia, dove aveva già lasciato il segno con l’Atalanta, rappresenterebbe un colpo di mercato di altissimo profilo per il Napoli, proiettato verso una stagione da protagonista tra Serie A e Champions League. Il ruolo di McTominay, silenzioso ma influente, dimostra ancora una volta quanto il calcio moderno sia fatto anche di relazioni umane, fiducia e telefonate decisive.