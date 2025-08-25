Tancredi Palmeri attacca: “Gol di De Bruyne irregolare, Lucca è in fuorigioco attivo”

Nel match tra Sassuolo e Napoli, il 2-0 degli azzurri, segnato da De Bruyne, ha suscitato delle discussioni, soprattutto riguardo alla posizione di Lucca in occasione del gol. Tancredi Palmeri, noto giornalista e opinionista, ha analizzato il video del gol e ha sottolineato un aspetto che molti non avevano notato, ma che potrebbe influire sull’interpretazione dell’azione.

La spiegazione di Tancredi Palmeri sul fuorigioco di Lucca

“Non l’avevo notato“, ha esordito Palmeri, ammettendo che inizialmente non aveva visto il fuorigioco di Lucca. Tuttavia, dopo aver rivisto il video, è apparso evidente che il giovane attaccante del Napoli fosse effettivamente in posizione di fuorigioco quando De Bruyne ha segnato. Palmeri ha spiegato con precisione il motivo: “Lucca ostacola il difensore del Sassuolo che prova a saltare sul cross, e soprattutto prova a intervenire facendo partire in ritardo il portiere Turati“.

Palmeri ha poi continuato: “Lucca è ampiamente in fuorigioco sul 2-0 del Napoli, con la gamba destra, l’omero e la testa, come si nota chiaramente dalla distanza dalla linea dell’area piccola”. Secondo l’opinionista, la posizione di Lucca non è in discussione: “Il fuorigioco di Lucca è chiaro“.

La questione, però, non riguarda solo la posizione del giocatore, ma anche se essa abbia avuto un’influenza attiva sull’azione. Palmeri ha spiegato che, sebbene il fuorigioco fosse evidente, la valutazione dell’influenza attiva è stata un punto controverso. “Hanno valutato di no, sbagliando“, ha concluso Palmeri, criticando la decisione dell’arbitro di non annullare il gol per fuorigioco.

In sintesi, Lucca sembrava essere in fuorigioco attivo e avrebbe ostacolato l’azione difensiva del Sassuolo, influenzando la reazione del portiere e del difensore. La decisione di convalidare il gol, secondo Palmeri, è stata quindi una scelta sbagliata, in quanto non è stata valutata correttamente l’influenza della posizione di Lucca sullo sviluppo dell’azione