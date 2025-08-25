Di Canio attacca: “Il Napoli non vincerà mai la Champions, è una squadra che soffre sempre”

Il Napoli ha sicuramente compiuto passi da gigante negli ultimi anni, ma l’obiettivo di vincere la Champions League potrebbe essere ancora un traguardo troppo ambizioso, almeno secondo l’opinione di Paolo Di Canio. L’ex attaccante azzurro, oggi opinionista per Sky Sport, ha discusso a lungo sulla questione durante una delle trasmissioni degli studi dell’emittente satellitare.

Di Canio ridimensiona il Napoli, ecco cosa ha detto

Di Canio ha messo subito in chiaro il suo punto di vista: “Sento dire da molti che con l’acquisto di Kevin De Bruyne il Napoli debba avere come obiettivo quello di vincere la Champions. Non scherziamo, il Napoli non può puntare alla Champions“. Le sue parole non sono passate inosservate e hanno sollevato un dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Secondo l’ex giocatore, non basta l’arrivo di un top player come De Bruyne per cambiare le sorti di una squadra che ha comunque mostrato delle lacune evidenti nella stagione precedente: “Ma vi ricordate quanto hanno sofferto lo scorso anno? Andavano sempre in difficoltà, hanno vinto molte gare soffrendo, lo scorso anno, pure contro il Lecce e altre squadre più piccole andavano in sofferenza“, ha continuato Di Canio, facendo riferimento a delle vittorie ottenute non senza fatica.

Il ragionamento di Di Canio punta a un concetto chiaro: non è sufficiente l’acquisto di uno dei migliori giocatori al mondo per considerare il Napoli come una vera contender per la Champions. L’ex attaccante sottolinea che una squadra che ha sofferto così tanto in Serie A, pur vincendo il campionato, non può automaticamente essere considerata pronta per alzare la coppa dalle grandi orecchie. “Non è che arriva De Bruyne e si può pensare che possa vincere la Champions…“, ha chiosato, lasciando intendere che ci sono ancora dei passaggi cruciali da fare per migliorare la solidità della squadra, anche con l’aggiunta di un giocatore del calibro del belga.