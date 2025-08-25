Pisacane pensa già al Napoli: “Al Maradona voglio un Cagliari con sana presunzione”

In vista della sfida contro il Napoli, Pisacane ha lanciato un messaggio chiaro alla sua squadra. “In Serie A tutte le partite sono difficili”, ha dichiarato, riconoscendo la forza degli avversari, ma senza perdere di vista l’importanza di non demoralizzarsi mai. Il tecnico ha sottolineato che, contro una squadra di grande qualità come il Napoli, è essenziale mantenere la serenità e non farsi sopraffare dalla pressione.

Pisacane in vista di Napoli-Cagliari

“Ci deve essere anche un pizzico di sana presunzione, ma deve essere costruttiva e non distruttiva”, ha aggiunto Pisacane, invitando i suoi a giocare con fiducia, senza paura, ma sempre con umiltà e consapevolezza delle proprie capacità. Per lui, l’atteggiamento mentale è fondamentale: la squadra deve affrontare il Napoli con coraggio, ma anche con la lucidità necessaria per non commettere errori fatali.

Il messaggio del mister è chiaro: la squadra deve essere pronta a lottare e a non temere nemmeno gli avversari più forti. Con un mix di coraggio e sana autostima, il Cagliari dovrà affrontare la gara con determinazione, cercando di esprimere al meglio il proprio gioco.