ULTIM’ORA/ Fabrizio Romano: “Hojlund vicinissimo, il Napoli può chiudere a breve”. Le cifre

Nuove novità sul futuro di Rasmus Højlund grazie a un aggiornamento di Fabrizio Romano su X. Il centravanti danese è ormai a un passo dal Napoli. Secondo Romano, “il Napoli è fiducioso di concludere presto l’accordo per Højlund”, con i negoziati nelle fasi finali. Il trasferimento avverrà con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per una cifra di circa 45 milioni di euro. Il contratto previsto per Højlund è fino a giugno 2030, ma restano ancora da definire i dettagli dell’uscita dal Manchester United.

Romano e le ultime sulla trattativa Napoli-Hojlund

Il giovane attaccante, classe 2003, ha vissuto due stagioni all’Atalanta, dove ha messo a segno 9 gol in una sola annata, per poi trasferirsi allo United dove ha segnato 14 gol in due stagioni. Nonostante la sua buona performance, con l’arrivo di Sesko a Old Trafford, Højlund ha visto ridursi il suo spazio. Ora, il Napoli sembra intenzionato a chiudere per lui, nonostante la concorrenza del Milan.

La sua rapidità, visione di gioco e ampi margini di crescita, data la sua giovane età, lo rendono un profilo interessante. Inoltre, come under, non occuperebbe un posto in lista. Il club partenopeo è pronto a sfruttare questa occasione.