Mario Rui torna in Serie A? Un club è pronto a chiudere l’affare

Il Pisa sogna in grande e non solo in attacco. Mentre il club toscano è vicino a chiudere per Lorran, talento diciannovenne del Flamengo, e per Calvin Stengs, il focus del mercato si sposta ora sulla difesa, dove è spuntato a sorpresa un nome di grande esperienza: Mario Rui.

Mario Rui torna in Serie A? Su di lui piomba il Pisa

Secondo quanto rivelato dal giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, il terzino sinistro è stato offerto al Pisa a parametro zero. La notizia è arrivata tramite un post pubblicato sui social, in cui Schira scrive su X: “Mario Rui è stato offerto al Pisa a parametro zero!”.

Il portoghese si era svincolato dal Napoli nel dicembre 2024 e da allora non ha più giocato a calcio. Dopo anni trascorsi in Serie A e un lungo percorso in maglia azzurra, Mario Rui potrebbe ora rilanciarsi proprio con il Pisa, club neo-promosso che sta costruendo una squadra ambiziosa per affrontare al meglio la stagione.

L’eventuale arrivo dell’ex Napoli rappresenterebbe un innesto di grande esperienza e qualità sulla corsia sinistra, oltre che un segnale chiaro della volontà del Pisa di consolidare la propria presenza nel massimo campionato.