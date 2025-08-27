Quando sarà a disposizione Gutierrez? Ecco la data del possibile esordio col Napoli

Un Napoli ambizioso, solido e completo: è questa la richiesta avanzata da Antonio Conte al presidente Aurelio De Laurentiis e al direttore sportivo Giovanni Manna. Il tecnico leccese, infatti, ha chiesto espressamente un organico profondo, con due giocatori di livello per ogni ruolo. Una delle prime richieste esaudite ha portato in azzurro Miguel Gutierrez, terzino sinistro spagnolo fortemente voluto dall’allenatore.

La possibile data dell’esordio di Gutierrez al Napoli

Dopo il suo arrivo, Gutierrez sta lavorando duramente a Castel Volturno per rientrare quanto prima in gruppo e farsi trovare pronto. Ma quando potrà essere a disposizione di Conte?

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il terzino ex Girona “sta ricominciando e spera di farcela per le gare che arriveranno immediatamente dopo la sosta”. Un’indicazione chiara, che porta a una data precisa.

Miguel Gutierrez ha infatti cerchiato in rosso il 13 settembre, giorno in cui il Napoli affronterà la Fiorentina in una sfida che si preannuncia molto complicata. I viola, allenati da Stefano Pioli, puntano con decisione alla qualificazione europea, e in particolare alla Champions League.

La gara rappresenterà quindi un banco di prova importante per il Napoli e per Gutierrez stesso, che spera di potersi finalmente mettere a disposizione di Conte, contribuendo a un progetto tecnico che punta a riportare il club partenopeo tra le grandi protagoniste della Serie A.