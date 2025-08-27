Hojlund sempre più azzurro: ecco quando e come sarà presentato dal Napoli
Ago 27, 2025 - Michele Massa
Il Napoli si prepara ad accogliere il suo nuovo colpo in attacco: Rasmus Hojlund. L’attaccante danese sarà infatti presentato ufficialmente sabato 30 agosto, allo stadio Diego Armando Maradona, in occasione della gara contro il Cagliari.
Quando e come sarà presentato Hojlund a Napoli
A riportarlo è Il Mattino, che rivela come il club partenopeo abbia scelto di introdurre il nuovo centravanti direttamente davanti al proprio pubblico, pochi minuti prima del fischio d’inizio del match valido per il campionato.
Un’accoglienza in grande stile, dunque, per quello che si preannuncia come un rinforzo di primo livello per l’attacco di Antonio Conte.
Le visite mediche, invece, saranno completate nel corso della settimana, a Napoli, prima della firma ufficiale sul contratto. Tifosi e addetti ai lavori attendono con curiosità il debutto di Hojlund in maglia azzurra: la presentazione al Maradona sarà il primo passo di quella che potrebbe essere una stagione da protagonista.