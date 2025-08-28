De Bruyne sempre più napoletano: in quale scuola calcio ha iscritto il figlio Mason Milian

Kevin De Bruyne sta rapidamente diventando parte integrante della vita napoletana. Dopo aver firmato un contratto biennale con il Napoli, con un’opzione per il terzo anno, il campione belga ha scelto Posillipo come sua nuova residenza nella città partenopea, un quartiere che, con la sua vista mozzafiato sul Golfo di Napoli, sembra il posto ideale per godersi questo nuovo capitolo della sua carriera.

De Bruyne iscrive il figlio alla scuola calcio. Ecco quale ha scelto

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, De Bruyne ha già avuto il suo primo incontro ufficiale con la realtà locale: dopo aver pranzato con la famiglia al ristorante “Da Cicciotto” a Marechiaro, uno dei luoghi più suggestivi della città, il giocatore si è recato alla Academy Posillipo al campo Denza, il club di calcio giovanile della famiglia Sommella. Qui, ha avuto modo di conoscere i dirigenti e i tecnici, costruendo legami con la realtà calcistica locale.

Non solo De Bruyne, ma anche la sua famiglia si sta integrando con il territorio: il figlio del campione, Mason Milian, di 9 anni, giocherà proprio nella Academy Posillipo, un passo che conferma l’attenzione della famiglia per la crescita sportiva del giovane. Inoltre, l’Academy Posillipo ha recentemente preso in gestione il Collana, storico stadio del Vomero, un impianto che ora ospita le sue attività giovanili.

Un inizio promettente per De Bruyne a Napoli, che sembra non solo integrarsi nel mondo del calcio azzurro, ma anche nella vita quotidiana della città.