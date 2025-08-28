Oggi il sorteggio di Champions League: le possibili avversarie del Napoli

Oggi, giovedì 28 agosto, si accende l’attesa per il sorteggio della UEFA Champions League 2025-2026, in programma al Grimaldi Forum di Montecarlo a partire dalle ore 18.00. Gli appassionati di calcio sono pronti a scoprire la composizione dei gironi e gli incroci che segneranno il cammino delle squadre più forti d’Europa.

Quest’anno, il sorteggio prevede che ogni club affronti due squadre da ciascuna delle quattro fasce. Una partita si giocherà in casa, l’altra in trasferta. Novità importante, però, è che gli abbinamenti non saranno più manuali, ad eccezione della prima pallina, ma saranno determinati casualmente da un software. Questo sistema terrà conto di specifici criteri, come l’evitare i derby tra squadre della stessa nazione e il limite di due squadre della stessa Nazione nello stesso girone.

Le possibili avversarie del Napoli in Champions League, l’elenco completo

Il sorteggio avrà inizio con la 1ª fascia, a seguire il computer assegnerà gli avversari alle restanti squadre, fino a completare i gironi. Una regola fondamentale è che le squadre della stessa nazione non potranno incrociarsi, limitando ulteriormente le possibili combinazioni.

Le partite del primo turno saranno 8 e coinvolgeranno i club delle seguenti fasce:

POT 1 : PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcellona.

: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcellona. POT 2 : Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Francoforte, Club Brugge.

: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Francoforte, Club Brugge. POT 3 : Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting CP, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Marsiglia.

: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting CP, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Marsiglia. POT 4: Copenaghen, Monaco, Galatasaray, Union SG, Qarabag, Athletic Club, Newcastle, Pafos, Kairat Almaty.

Un evento che promette di regalare emozioni e sorprese, con alcuni dei club più prestigiosi d’Europa pronti a lanciarsi nella nuova edizione della massima competizione continentale.