Quanta verità c’è sulla trattativa Mainoo-Napoli: arriva una sonora smentita

Il nome di Kobbie Mainoo rimbalza con sempre maggiore insistenza in Inghilterra e ora anche in Italia, con il Napoli che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe interessato al giovane centrocampista del Manchester United. Mainoo, talento classe 2005, ha dimostrato di avere qualità importanti per poter fare la differenza anche a soli 20 anni. Il ragazzo ha una visione di gioco notevole e una buona capacità di recupero palla, caratteristiche che lo rendono un prospetto interessante.

Mainoo-Napoli? Arriva la smentita

Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Marte, il Napoli avrebbe chiesto solo informazioni sul giocatore, ma le cifre richieste dal Manchester United sarebbero alte: 70 milioni di euro. Una valutazione che fa sorgere dubbi sull’effettiva fattibilità dell’operazione, dato l’importante investimento economico che comporterebbe. Tuttavia, il Napoli sta valutando la possibilità di aggiungere un altro centrocampista alla rosa, anche se, come sottolineato da Radio Marte, non ci sarebbero trattative in corso per Mainoo.

Se il club dovesse puntare su un centrocampista, ci sarebbe anche il caso di un possibile arrivo di Brescianini: in tal caso, per fare spazio a un nuovo innesto, si renderebbe necessaria una cessione tra gli “over”, con il nome di Mazzocchi che circola come possibile partente. Inoltre, Elmas è destinato a prendere il posto di Lukaku nella lista dei giocatori utilizzabili.

In ogni caso, il Napoli ha smentito qualsiasi tipo di trattativa con il Manchester United per Kobbie Mainoo, lasciando la questione ancora in sospeso.