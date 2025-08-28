Meret non soffre Milinkovic Savic: “C’è solo sana competizione tra noi”

Alex Meret, portiere del Napoli, è stato intervistato da Radio Crc e ha avuto modo di parlare del suo rapporto con il collega Vanja Milinkovic-Savic, con cui condivide il ruolo di titolare tra i pali nella squadra azzurra.

Le parole di Alex Meret su Milinkovic Savic

Meret ha sottolineato la sana competizione che c’è tra i due: “Con Vanja c’è un buonissimo rapporto. È una competizione sana, come deve essere all’interno di un gruppo di portieri”, ha dichiarato il portiere azzurro. “L’importante è lavorare bene e farsi trovare pronti per la partita, indipendentemente da chi giocherà”, ha aggiunto, dimostrando la sua consapevolezza sul valore del lavoro di squadra e sull’importanza di essere sempre pronti, sia come titolare che come riserva.

Parlando poi dei nuovi arrivi, Meret ha evidenziato come l’inserimento dei nuovi acquisti sia stato agevolato dalla tempistica, visto che sono arrivati presto durante la preparazione. “Quest’anno sono arrivati tanti giocatori nuovi”, ha spiegato il portiere, “l’inserimento è stato abbastanza facile, perché sono arrivati presto e c’è stato tempo per lavorare insieme”. Meret ha anche sottolineato l’importanza del gruppo, dicendo che “siamo un gruppo di bravi ragazzi che cercano di fare gruppo e lavorare bene ogni allenamento”.

Secondo il portiere del Napoli, il clima positivo e il lavoro quotidiano in campo favoriranno l’inserimento anche per eventuali altri giocatori che potrebbero arrivare in futuro, rendendo il gruppo ancora più forte e coeso.