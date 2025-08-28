Sacchi boccia il Napoli europeo: “L’ambiente non ha cultura del successo”

Arrigo Sacchi boccia e smonta le aspirazioni europee del Napoli. L’ex allenatore del Milan e della nazionale italiana ha scritto un editoriale per La Gazzetta dello Sport con le proprie riflessioni circa l’impegno delle squadre italiane nella massima competizione europea.

Sacchi boccia il Napoli europeo

L’ex tecnico, oggi opinionista, afferma che gli vengono “i brividi” leggendo l’elenco degli avversari delle italiane. Poi aggiunge: “La Champions League, che è la Coppa dei Sogni, rischia di diventare la Coppa degli Incubi, a meno che non impariamo la lezione (non è mai troppo tardi) e ci adeguiamo allo standard di gioco europeo”.

Poi parla del club partenopeo ed afferma: “Credo che il Napoli sia attrezzato, a livello numerico, per affrontare sia il campionato sia la coppa, ma non ha l’esperienza per farlo. Mi spiego? L’ambiente, fantastico per le emozioni che sa trasmettere, non è abituato alle vittorie, non ha la cultura del successo, e dunque per Antonio Conte la scalata al vertice sarà difficile”.

“Lo possono aiutare elementi come De Bruyne, che conosce la manifestazione e può trasmettere lo spirito giusto a tutti i compagni, gli può dare una mano McTominay, che ha fatto un percorso straordinario da quando è arrivato in Italia, anche gli altri acquisti sono in grado di alzare il livello del gioco, e su questo Conte puntare. Tuttavia, resto convinto che immaginare i partenopei in finale di Champions League, nonostante l’affetto che mi lega ad Antonio Conte, sia esagerato. È vero che il calcio è bello perché, in ogni momento, ci può stupire, ma qui si tratterebbe davvero di un evento straordinario”.