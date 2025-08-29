Meret o Milinkovic Savic? Ecco chi giocherà contro il Cagliari

Il mercato è ancora aperto, ma Antonio Conte non perde di vista l’obiettivo principale: il campionato. Domani sera, il Napoli tornerà in campo per la seconda giornata di Serie A, la prima in assoluto al Maradona davanti al proprio pubblico. Una partita importante contro il Cagliari, ma con una sola incognita da risolvere: chi tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic sarà il portiere titolare?

Meret o Milinkovic Savic? La scelta di Conte per Napoli-Cagliari

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’undici che scenderà in campo contro i sardi dovrebbe essere molto simile a quello che ha vinto 2-0 in casa del Sassuolo nella prima giornata. L’unico dubbio che sta facendo riflettere Conte è la scelta del portiere. Meret, che ha iniziato la stagione con un’ottima prestazione e senza subire gol contro il Sassuolo, potrebbe essere riconfermato per dare continuità al buon avvio. D’altronde, è il portiere di due scudetti e ha sempre dimostrato di sapersi adattare ai momenti cruciali.

Tuttavia, la discussione resta aperta. Milinkovic-Savic, nuovo arrivo in casa Napoli, rappresenta un’alternativa interessante, e Conte sta valutando attentamente quale dei due sia più adatto per partire dal primo minuto al Maradona. Come sottolineato dai giornalisti di Sky Sport, la decisione definitiva sulla scelta del portiere verrà presa a breve, ma la sensazione è che la continuità con Meret sia l’opzione preferita, almeno per questa seconda giornata.

La partita con il Cagliari, quindi, si preannuncia non solo come una sfida importante per i tre punti, ma anche come il palcoscenico dove Conte dovrà fare la sua scelta finale, mantenendo alta la competizione tra i due estremi difensori.