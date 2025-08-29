ULTIM’ORA/ Dall’Inghilterra: “Mainoo ha chiesto la cessione al Napoli”

Si fanno sempre più insistenti le voci sull’interesse del Napoli per Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005 del Manchester United. Il giovane talento inglese, che non ha trovato spazio da titolare nelle prime uscite stagionali, ha già espresso la volontà di lasciare il club per giocare con maggiore continuità, in vista del Mondiale. Secondo quanto riportato dal Mirror e firmato da Darren Lewis, il giocatore sarebbe deciso a trasferirsi in azzurro, con il Napoli che sembra la destinazione ideale per la sua crescita.

Mainoo al Napoli? Ecco cosa filtra dall’Inghilterra

Tuttavia, lo United non sembra disposto a lasciarlo partire facilmente. Dopo il rendimento deludente di McTominay, il club inglese ha deciso di blindare Mainoo, impedendo così il suo trasferimento. Le cifre dell’affare sarebbero notevoli: il Manchester United valuta il giovane centrocampista circa 50 milioni di sterline, e sarebbero pronti a offrire a Mainoo un contratto di quattro anni. Nonostante questo, il giocatore non si arrende e, nonostante il “no” del suo club, continua a spingere per la cessione, desideroso di trasferirsi a Napoli, a titolo definitivo prima di lunedì.

Secondo le fonti, uno dei fattori che ha spinto Mainoo a insistere per il trasferimento azzurro è il lavoro di Antonio Conte e il suo impegno nel far crescere i giovani. Il giocatore sa che, come successo con Pietro Pellegri e altri compagni, Napoli potrebbe essere la piazza ideale per esplodere definitivamente. L’ambizione di poter giocare con maggiore regolarità e seguire il percorso di successo di chi è passato per il Maradona, ha reso il Napoli la destinazione preferita da Mainoo.

Mainoo, mezzala e centrocampista centrale, è un giocatore dalle grandi qualità tecniche, con una buona resistenza fisica e un ottimo dribbling nello stretto. La sua visione di gioco e la sua capacità di portare palla gli permettono di adattarsi a diversi ruoli in mediana, anche a due. Il Napoli lo starebbe valutando come una potenziale alternativa ad Anguissa, che a gennaio sarà impegnato con la Coppa d’Africa, il che potrebbe lasciare un vuoto in mezzo al campo per gli azzurri.

Il rinnovo con lo United, al momento, è in stallo, e Mainoo potrebbe approfittare di questa situazione per fare il grande salto. Il Napoli continua a monitorare la situazione, e non è escluso che possa presentare un’offerta decisiva nelle prossime ore. Se la trattativa andrà in porto, l’affare potrebbe rappresentare un investimento importante per il futuro, con il centrocampista inglese pronto a mettersi alla prova in una nuova avventura in Serie A.