Il Lipsia si sarebbe inserito nella trattativa tra Manchester United e Napoli per Hojlund. Proprio quando sembrava davvero concluso l’accordo, con l’entourage dell’attaccante già giunto nel capoluogo partenopeo e le visite mediche imminenti, i tedeschi avrebbero fatto recapitare un’offerta migliore di quella azzurra.

Il Lipsia fa un’offerta per Hojlund

La trattativa per portare Houlund al Napoli è nata due settimane fa in seguito all’infortunio di Lukaku. Le difficoltà maggiori hanno riguardato la questione del riscatto del cartellino, con il giocatore che voleva determinate certezze e le società che invece hanno trovato un accordo in fretta.

L’ingresso del Lipsia può stravolgere i piani e le strade sono tutte aperte. Gli azzurri non vogliono un caso Okafor bis, per i motivi che sarebbe superfluo rimarcare. Resta da capire se il Manchester United terrà fede alla parola data, così come Hojlund che può scegliere tra le due alternative. Sulla decisione potrebbe influire la mancata partecipazione dei tedeschi alla prossima Champions League, ma anche la volontà di acquistarlo subito a titolo definitivo. Il danese dovrà scegliere tra la sicurezza subito o l’opportunità di giocarsi le sue carte all’ombra del Vesuvio.