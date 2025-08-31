Hojlund è arrivato a Villa Stuart: il Napoli mette la ciliegina ad un mercato da grande

Hojlund è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche, poi la firma sul contratto e sarà ufficialmente un calciatore del Napoli. È giunta al felice epilogo la trattativa con il Manchester United per portare l’attaccante danese all’ombra del Vesuvio: è lui il sostituto di Romelu Lukaku, anche se “sostituto” non è propriamente la definizione giunta. Per qualità e investimento.

Hojlund a Villa Stuart: non chiamatelo sostituto di Lukaku

Due settimane per dare un nuovo attaccante ad Antonio Conte, dopo l’infortunio del belga contro l’Olympiacos. Una trattativa che tenuto col fiato sospeso i tifosi e che restituisce l’immagine della dimensione raggiunta dal Napoli: è stato preso un calciatore certamente giovane (classe 2003) ma che già mostrato il proprio talento, di poter fare davvero la differenza. Senza considerare gli importanti margini di miglioramento. Non a caso lo United lo aveva prelevato dall’Atalanta per 70 milioni più 10 di bonus. De Laurentiis e Manna l’hanno strappato al tritacarne inglese per una cinquantina di milioni, tra prestito oneroso e riscatto. Non è assolutamente un rincalzo, anzi.

Hojlund era stato inseguito a lungo dal Milan, che tuttavia non ha avuto la forza di prelevarlo ed ha così ripiegato su Nkunku. Il Napoli ha bussato ancora una volta alla porta del Manchester United ed ancora è riuscito ad ottenere l’accordo, con le visite mediche ritardate a causa di un conto in sospeso tra il danese e i Red Devils.