Palmeri è sicuro: “L’Inter non recupererà mai questo -3 dal Napoli”

Il giornalista sportivo Tancredi Palmeri ha lanciato una previsione che non è passata inosservata. In un tweet pubblicato il 31 agosto, Palmeri si è sbilanciato sul campionato di Serie A dopo appena due giornate, affermando con un tweet un’opinione che è piaciuta a pochi.

Le parole di Tancredi Palmeri su Inter e Napoli

“È il 31 agosto, e vi posso già dire che l’Inter non recupererà mai questo -3 dal Napoli”

Parole forti, che arrivano in un momento ancora molto prematuro della stagione. Dopo sole due giornate di campionato, il Napoli era avanti di tre punti sull’Inter, ma la dichiarazione di Palmeri lascia intendere una totale sfiducia nella capacità dei nerazzurri di colmare il gap.

Il tweet si chiude con l’hashtag #InterUdinese, riferimento alla partita dell’Inter contro l’Udinese, in programma in quel weekend. Ma il vero protagonista del messaggio è il tono categorico con cui Palmeri ha liquidato le chance dell’Inter di restare in corsa per lo scudetto rispetto al Napoli.