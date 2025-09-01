Insigne torna in Serie A? L’ex Napoli vicinissimo alla firma. Ecco dove andrà

Il Parma guarda al mercato degli svincolati e pensa a un nome importante: Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, classe 1991, è libero dopo la risoluzione del contratto con il Toronto FC lo scorso luglio e potrebbe tornare in Serie A.

Insigne al Parma? Le ultime sulla trattativa del giorno

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club emiliano sta valutando seriamente l’idea di riportare Insigne in Italia. Il fantasista aveva già dichiarato di essere in attesa della “chiamata giusta” e di nutrire ancora ambizioni azzurre, puntando a un ritorno in Nazionale.

Il Parma è alla ricerca di giocatori d’esperienza e qualità per affrontare la nuova stagione. L’arrivo di Insigne garantirebbe talento, leadership e visibilità, sia in campo che fuori.

Al momento la trattativa è in una fase iniziale, ma l’interesse del club è reale. Restano da valutare gli aspetti economici e le condizioni fisiche del giocatore, reduce da un’esperienza altalenante in MLS.

Un ritorno in Serie A rappresenterebbe per Insigne un’occasione ideale per rilanciarsi e mettersi in mostra agli occhi di Gattuso, attuale CT della Nazionale. Il Parma ci pensa, e l’ex azzurro aspetta: i prossimi giorni potrebbero essere decisivi.