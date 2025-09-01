Hojlund napoletano, la sua prima richiesta dopo l’arrivo a Napoli è… culinaria

Antonio Conte può sorridere: il mercato gli ha regalato un attaccante giovane e di prospettiva come Rasmus Højlund, arrivato dal Manchester United con grandi aspettative. Ma a far sorridere anche i tifosi del Napoli è stato un gesto tanto semplice quanto simbolico del neoacquisto danese.

Hojlund e la “voglia di Napoli”, ecco la sua prima richiesta in hotel

Durante la trasmissione “La Domenica Sportiva Estate” su Rai 2, il giornalista Ciro Venerato ha raccontato un curioso retroscena: “Højlund si trova ancora presso l’hotel di Corso Vittorio Emanuele, e posso rivelarvi che la sua prima richiesta è stata una pizza margherita. Ha voluto provare la pizza di Napoli ‘doc’, direttamente nel capoluogo campano.”

Un dettaglio che ha fatto subito breccia nel cuore dei tifosi partenopei: l’attaccante, appena sbarcato in città, ha voluto omaggiare la tradizione gastronomica napoletana, mostrando un gesto di rispetto e integrazione.