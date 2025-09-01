CENTRO SPORTIVO/ De Laurentiis annuncia la svolta: “Ho firmato l’acquisto del terreno”
Set 01, 2025 - Redazione Vesuviolive
«Ecco la prima pietra per il nuovo centro sportivo. Oggi ho firmato l’opzione per l’acquisto del terreno». Con questo annuncio Aurelio De Laurentiis ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi azzurri.
Da mesi a Napoli si discute della realizzazione di un nuovo centro sportivo, un progetto molto atteso dalla piazza. Nella giornata odierna, mentre l’attenzione dei sostenitori era rivolta alle ultime mosse di mercato, il presidente del club ha riportato il tema al centro della scena.
Ecco la prima pietra per il nuovo centro sportivo ? Oggi ho firmato l’opzione per l’acquisto del terreno pic.twitter.com/JGRdAVLFFK
— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 1, 2025
De Laurentiis, infatti, ha pubblicato su X una foto raffigurante una pietra accompagnata dalla scritta: «Ecco la prima pietra per il nuovo centro sportivo. Oggi ho firmato l’opzione per l’acquisto del terreno», annunciando così la svolta che potrebbe cambiare definitivamente la dimensione del club.