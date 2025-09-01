UFFICIALE/ Francisco Baridó è del Napoli: chi è il nuovo gioiellino soffiato alla Juventus

La SSC Napoli ha perfezionato l’acquisto a titolo definitivo di Francisco Martín Baridó dalla Juventus, con il contratto già depositato in Lega.

Chi è Francisco Martín Baridó

Classe 2007, nato ad Adrogué in Argentina, Baridó è considerato uno dei giovani più interessanti approdati di recente nel calcio italiano. Centrocampista moderno e dinamico, ha già avuto modo di farsi notare con la maglia della Primavera bianconera, con cui ha mosso i primi passi nel panorama europeo.

Dalle origini al grande salto

La carriera del ragazzo è iniziata nel futsal con il Central Marmól, quando aveva appena cinque anni. Fin da subito ha messo in mostra qualità tecniche e personalità che gli hanno aperto le porte del Boca Juniors, club che lo ha formato nelle proprie giovanili. Nonostante l’interesse di società prestigiose come il Barcellona, Baridó è rimasto in Argentina fino a gennaio 2024, quando ha scelto di trasferirsi a Torino, approfittando anche della cittadinanza italiana dei genitori che ha reso possibile l’operazione a parametro zero.

Esperienze internazionali

A livello di Nazionale, il giovane centrocampista ha già indossato la maglia dell’Argentina nelle selezioni giovanili. Ha preso parte al Sudamericano Under-15 nel 2023 e al Sudamericano Under-17 nel 2025, confermandosi tra i prospetti più seguiti del calcio sudamericano. Da parte materna possiede inoltre origini croate, elemento che potrebbe offrirgli in futuro una seconda opzione per la carriera internazionale.