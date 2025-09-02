De Bruyne cambia casa e saluta Posillipo: ecco dove ha deciso di abitare
Set 02, 2025 - Michele Massa
Una curiosità interessante che riguarda Kevin De Bruyne, la vera stella del mercato azzurro, arriva direttamente dalle pagine del Corriere dello Sport. Il fuoriclasse belga ha preso una decisione importante per la sua vita privata: lascerà Posillipo, il quartiere panoramico dove aveva trovato sistemazione temporanea all’arrivo in città, per trasferirsi definitivamente sul litorale, nei pressi del centro sportivo di Castel Volturno.
De Bruyne nella “zona azzurra”, ecco tutti i dettagli
Non si tratta solo di una scelta logistica, ma di un piccolo cambio di vita: De Bruyne si unirà ad altri compagni di squadra che hanno già scelto quella zona come loro base. I suoi nuovi vicini saranno McTominay, Gilmour, Beukema, Lobotka e Gutierrez, tutti residenti nei pressi del quartier generale azzurro. Una sorta di “Zona Azzurra”, come già avviene in alcune grandi realtà calcistiche europee.
Un modello che ricorda da vicino la “Finca” del Real Madrid, dove molti giocatori dei Blancos vivono a pochi minuti dal centro sportivo. Ma in questo caso, a rendere tutto più suggestivo, c’è l’odore del mare nell’aria e il fascino unico della costa campana.
Il nuovo Napoli, dunque, non solo prende forma in campo, ma si costruisce anche fuori, tra relazioni, vicinanze e scelte condivise. Una squadra che, sempre più, fa casa e campo insieme.